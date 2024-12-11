«Это старость? Скорее всего». Алина Загитова рассказала о новой привычке

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова поделилась деталями своей бытовой жизни, признавшись, что находит в одной из них признак старения.

«Новости дня. Я начала носить патчи, потому что у меня жёсткие недосыпы и синяки под глазами. И я начала носить шапки. Старость это? Скорее всего. Вот такие новости», — сказала Загитова в своём телеграм-канале.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2024 году Загитова презентовала собственное ледовое шоу под названием «Хранители времени». Впоследствии продюсер Яна Рудковская намекнула, что фигуристка допустила много заимствований из их с Евгением Плющенко шоу.