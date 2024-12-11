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Тутберидзе появилась на публике, Акатьева прыгнула четверной. Лучшие фото с прокатов

Тутберидзе появилась на публике, Акатьева прыгнула четверной. Лучшие фото с прокатов
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10 декабря в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе прошла открытая тренировка с участием главных звёзд штаба знаменитой наставницы. За несколько дней до старта главного турнира сезона, чемпионата России, болельщики и представители СМИ смогли оценить форму спортсменов перед самым важным соревнованием года, а также познакомиться с юными представителями нового для школы Тутберидзе направления – парного катания.

В тренировке приняли участие пять спортивных пар и семь фигуристов из одиночного катания. Показав программу, участники сразу же получали комментарии к прокату от тренерского штаба.

Лучшие фото с открытой тренировки группы Этери Тутберидзе — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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