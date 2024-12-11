«Евгения — просто открытие». Авербух — о работе Медведевой на «Ледниковом периоде»

Продюсер и хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от работы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в качестве ведущей на шоу «Ледниковый период». Новый сезон шоу выходит в эфир на Первом канале 14 декабря.

«Мне очень нравится, как Женя ведёт. Она очень сильно прибавила, и я уверен, что зрители это увидят и оценят. У неё очень вырос профессионализм. Всё-таки она, помимо работы на ТВ, уже давно ведёт свой блог, берёт большие интервью. И то, как Женя очень тепло общается с участниками проекта, добавляет нам атмосферы. Я считаю, что Евгения – просто открытие», — приводит слова Авербуха «Комсомольская правда».