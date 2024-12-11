Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Евгения — просто открытие». Авербух — о работе Медведевой на «Ледниковом периоде»

«Евгения — просто открытие». Авербух — о работе Медведевой на «Ледниковом периоде»
Комментарии

Продюсер и хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от работы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в качестве ведущей на шоу «Ледниковый период». Новый сезон шоу выходит в эфир на Первом канале 14 декабря.

«Мне очень нравится, как Женя ведёт. Она очень сильно прибавила, и я уверен, что зрители это увидят и оценят. У неё очень вырос профессионализм. Всё-таки она, помимо работы на ТВ, уже давно ведёт свой блог, берёт большие интервью. И то, как Женя очень тепло общается с участниками проекта, добавляет нам атмосферы. Я считаю, что Евгения – просто открытие», — приводит слова Авербуха «Комсомольская правда».

Материалы по теме
Петросян вернула четверной флип, Акатьева – тулуп. В какой форме звёзды Тутберидзе?
Петросян вернула четверной флип, Акатьева – тулуп. В какой форме звёзды Тутберидзе?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android