Боброва поздравила Базылюк с качественным возвращением после травмы

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление юниорок на Кубке Первого канала. Боброва отметила катание ученицы Этери Тутберидзе — Маргариты Базылюк.

Боброва. Наши юниорки прекрасны и талантливы. Не у всех всё получилось, к сожалению, на Кубке Первого канала. Но всё равно хочется отметить прекрасное катание Базылюк. У Маргариты была травма. Хочется поздравить её с качественным возвращением!

Журанков. Тут нужно отметить, что это была первая очная борьба. Правда, несколько урезанная, мы сами понимаем. Но это впервые в этом сезоне, когда они все лицом к лицу столкнулись: Двоеглазова, Базылюк, Плескачёва и Костылева.