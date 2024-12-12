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Боброва поздравила Базылюк с качественным возвращением после травмы

Боброва поздравила Базылюк с качественным возвращением после травмы
Маргарита Базылюк.
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Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление юниорок на Кубке Первого канала. Боброва отметила катание ученицы Этери ТутберидзеМаргариты Базылюк.

Боброва. Наши юниорки прекрасны и талантливы. Не у всех всё получилось, к сожалению, на Кубке Первого канала. Но всё равно хочется отметить прекрасное катание Базылюк. У Маргариты была травма. Хочется поздравить её с качественным возвращением!

Журанков. Тут нужно отметить, что это была первая очная борьба. Правда, несколько урезанная, мы сами понимаем. Но это впервые в этом сезоне, когда они все лицом к лицу столкнулись: Двоеглазова, Базылюк, Плескачёва и Костылева.

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