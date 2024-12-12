Журанков: Костылева на ЮКПК пошла ва-банк. И она была не готова к этому
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Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление юниорок на Кубке Первого канала. Журанков выразил мнение, что Елена Костылева была не готова идти ва-банк.
«Костылева слишком стала уверенной в себе после той победы (на этапе юниорского Гран-при в Красноярске). А потом она сорвала один старт. Когда Лена выиграла, у нее выросли крылья. Когда проиграла, то упала ниже, чем была до того, в своей уверенности в себе. И такое ощущение, что здесь она, знаешь, выходила ва-банк. И она не была готова к этому», — отметил Журанков.
Костылева в прокате на Кубке Первого канале на трикселе сделала степ-аут, потом сорвала оба четверных тулупа, но выполнила два квад-сальхова (причем оба — в каскадах).
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