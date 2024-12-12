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Роман Костомаров опубликовал тёплое семейное фото накануне новогодних праздников

Роман Костомаров опубликовал тёплое семейное фото накануне новогодних праздников
Роман Костомаров
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал тёплое семейное фото накануне Нового года. На кадре запечатлены сам фигурист с супругой Оксаной Домниной и остальными членами семьи.

«К Новому году готовы», — написал бывший фигурист в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Романа Костомарова

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после протезирования и госпитализации.

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