Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лакерник — о возвращении россиян на Олимпиаду: если допустят, то по одному спортсмену

Лакерник — о возвращении россиян на Олимпиаду: если допустят, то по одному спортсмену
Лакерник
Аудио-версия:
Комментарии

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник отреагировал на информацию о возможном допуске российских фигуристов на Олимпиаду-2026 в Милане. Ранее в СМИ появились новости о «потеплении» со стороны иностранных чиновников к сборной России.

«Моё мнение, это давно должно было случиться. Я давно высказывал точку зрения, что это возможный вариант. Что касается новости о возвращении россиян на турниры, которая появилась, я понятия не имею, откуда источники её черпают. Надеюсь, что система судейства выстроена так, что она отдаёт предпочтение не тем, кто давно не выступал, а тем, кто лучше катается.

Конечно, в отсутствие россиян много что изменилось. Будет не так легко. Если допустят, то, скорее всего, по одному спортсмену в каждом виде. Это всё усложняет ситуацию. Но тем не менее российские фигуристы могут бороться за самые высокие места», — приводит слова Лакерника «РБК Спорт».

Материалы по теме
Российские фигуристы могут быть допущены до Олимпиады-2026 — источник
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android