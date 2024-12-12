Лакерник — о возвращении россиян на Олимпиаду: если допустят, то по одному спортсмену

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник отреагировал на информацию о возможном допуске российских фигуристов на Олимпиаду-2026 в Милане. Ранее в СМИ появились новости о «потеплении» со стороны иностранных чиновников к сборной России.

«Моё мнение, это давно должно было случиться. Я давно высказывал точку зрения, что это возможный вариант. Что касается новости о возвращении россиян на турниры, которая появилась, я понятия не имею, откуда источники её черпают. Надеюсь, что система судейства выстроена так, что она отдаёт предпочтение не тем, кто давно не выступал, а тем, кто лучше катается.

Конечно, в отсутствие россиян много что изменилось. Будет не так легко. Если допустят, то, скорее всего, по одному спортсмену в каждом виде. Это всё усложняет ситуацию. Но тем не менее российские фигуристы могут бороться за самые высокие места», — приводит слова Лакерника «РБК Спорт».