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«Мне до сих пор грустно». Хореограф Гуменника — о ситуации с программой под Rammstein

«Мне до сих пор грустно». Хореограф Гуменника — о ситуации с программой под Rammstein
Гуменник
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Хореограф Николай Морошкин рассказал об отличительной черте Петра Гуменника при выборе программ, а также напомнил про случай с постановкой под песню Sonne группы Rammstein. Фигуристу пришлось заменить иностранную композицию на русский аналог от группы Radiotapok.

«У Петра в этом сезоне с соперниками совпали сразу две программы? Мне вообще нравится, что Гуменник достаточно часто справляется с разнообразными вызовами. В ходе тренировок, на которых я видел, как идёт отработка программ, у меня, признаться, были некоторые сомнения насчёт «Онегина» — всё-таки Дима Алиев, у которого та же самая постановка в произвольной программе, как-то больше ассоциируется с этим образом.

Гуменник выиграл в этом противостоянии? В этом и заключается удивительная особенность Петра выбирать для себя не самые однозначные варианты в плане музыки и идей, а потом максимально их раскрывать, доводя до полного блеска. Перед этой гранью его таланта я как постановщик преклоняюсь, если честно.

Мне до сих пор очень грустно за короткую программу Sonne, которую мы с Петром сделали в прошлом году и по неким сложившимся обстоятельствам не смогли показать в том варианте, в котором она должна была быть. В оригинальной версии это была очень крутая постановка, необычная для меня», — приводит слова Морошкина RT.

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