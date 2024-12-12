Хореограф Морошкин рассказал, зачем Москвина смотрит «Ледниковый период»

Хореограф Николай Морошкин рассказал, зачем Тамара Москвина смотрит «Ледниковый период». По мнению специалиста, тренер черпает вдохновение для новых постановок для своих учеников.

«Мне она об этом не говорила, но не удивлён. Для того чтобы сделать на льду что-то красивое и интересное, не обязательно искать что-то сложное. Это может быть что-то совершенно простое, но оно всех зацепит. Таких находок в «Ледниковом периоде» встречается немало. Я вам больше скажу: Тамара Николаевна смотрит вообще все соревнования. Иностранные, взрослые, детские, всевозможные шоу. Когда думаю об этом, мне даже становится немножко стыдно. Она посмотрела, а я не посмотрел», — приводит слова Морошкина RT.