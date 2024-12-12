Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хореограф Морошкин рассказал, зачем Москвина смотрит «Ледниковый период»

Хореограф Морошкин рассказал, зачем Москвина смотрит «Ледниковый период»
Москвина
Комментарии

Хореограф Николай Морошкин рассказал, зачем Тамара Москвина смотрит «Ледниковый период». По мнению специалиста, тренер черпает вдохновение для новых постановок для своих учеников.

«Мне она об этом не говорила, но не удивлён. Для того чтобы сделать на льду что-то красивое и интересное, не обязательно искать что-то сложное. Это может быть что-то совершенно простое, но оно всех зацепит. Таких находок в «Ледниковом периоде» встречается немало. Я вам больше скажу: Тамара Николаевна смотрит вообще все соревнования. Иностранные, взрослые, детские, всевозможные шоу. Когда думаю об этом, мне даже становится немножко стыдно. Она посмотрела, а я не посмотрел», — приводит слова Морошкина RT.

Материалы по теме
«Мне до сих пор грустно». Хореограф Гуменника — о ситуации с программой под Rammstein
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android