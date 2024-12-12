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Пётр Гуменник выиграл короткую программу на Кубке Содружества в Беларуси

Пётр Гуменник выиграл короткую программу на Кубке Содружества в Беларуси
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Призёр чемпионатов России по фигурному катанию Пётр Гуменник захватил лидерство в короткой программе на Кубке Содружества, который проходит в Беларуси. За своё выступление спортсмен получил 99,63 балла. В прокате Пётр выполнил каскад четверной флип — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Второе место занял белорусский фигурист Евгений Пузанов с результатом 85,41 балла. Тройку лидеров замкнул россиянин Максим Автушенко (77,84 балла).

Кубок Содружества. Фигурное катание. Мужчины, короткая программа:

  1. Пётр Гуменник (Россия) – 99,63 балла.
  2. Евгений Пузанов (Беларусь) – 85,41 балла.
  3. Максим Автушенко (Россия) – 77,84 балла.
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