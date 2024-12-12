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Радионова — о допуске россиян на Олимпиаду: если будет возможность, каждый захочет поехать

Радионова — о допуске россиян на Олимпиаду: если будет возможность, каждый захочет поехать
Радионова
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Фигуристка Елена Радионова отреагировала на информацию о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует допустить российских фигуристов до Олимпиады-2026. Ранее в СМИ появились новости о «потеплении» иностранных чиновников к сборной России.

«Думаю, наши фигуристы всегда готовы к допуску. Как мы видим, они все находятся в хорошей форме. Фигурное катание в России сейчас набирает обороты. Конечно, хочется верить, что фигуристов допустят до Олимпийских игр, но пока рано говорить об этом. Стоит ли ехать под нейтральным флагом? Я думаю, что если будет такая возможность, то каждый захочет поехать», — приводит слова Радионовой Metaratings.

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