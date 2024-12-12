Экс-ученица Тутберидзе Усачёва резко сменила имидж

Фигуристка Дарья Усачёва выложила фотографию с обновлённым имиджем. Спортсменка перекрасила волосы в ярко-рыжий.

Усачёва Фото: Социальные сети Усачёвой

«Теперь так. Скоро будет больше фото», — пообещала она.

Напомним, Усачёва, занимавшаяся в группе Этери Тутберидзе, объявила о завершении профессиональной карьеры в 17 лет. В 2023 году Дарья хотела перейти в танцы на льду после долгой реабилитации после травмы, однако в межсезонье выступала как одиночница. Позже она покинула группу Тутберидзе и приняла решение не искать нового специалиста.

Усачёва — серебряный призер Гран-при США, бронзовый призёр Кубка России. Фигуристка получила тяжёлую травму бедра на этапе Гран-при в Японии осенью 2021 года.