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Алина Загитова проведёт мастер-класс на «Лужниках» 15 декабря

Алина Загитова проведёт мастер-класс на «Лужниках» 15 декабря
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова проведёт открытый мастер-класс на катке спортивного комплекса «Лужники» в Москве 15 декабря.

«Я всегда за то, чтобы люди пробовали что-то новое в активных видах спорта, шаг за пределы зоны комфорта — это всегда шаг к развитию. Фигурное катание — это уникальная возможность испытать новые ощущения, почувствовать свою силу, гибкость и гармонию с телом. И, безусловно, это заряд позитивных эмоций и новый способ для самовыражения. Даже если участники никогда не стояли на льду, на нашем мастер-классе можно будет освоить базовые навыки скольжения, остановки, поворотов. А также основы безопасного катания», — приводит слова Загитовой ТАСС.

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