Пётр Гуменник одержал победу на Кубке Содружества в Беларуси

Призёр чемпионатов России по фигурному катанию Пётр Гуменник одержал победу на Кубке Содружества, который проходит в Минске (Беларусь). После двух дней соревнований спортсмен получил от судей 298,99 балла. В произвольной программе Пётр исполнил четыре четверных прыжка — каскад четверной сальхов — тройной тулуп, одинарные четверной флип, сальхов и лутц.

Второе место занял белорусский фигурист Евгений Пузанов с результатом 234,56 балла. Тройку лидеров замкнул россиянин Максим Автушенко (233,37 балла).

Кубок Содружества. Фигурное катание. Мужчины, произвольная программа:

Пётр Гуменник (Россия) – 298,99 балла.

Евгений Пузанов (Беларусь) – 234,56 балла.

Максим Автушенко (Россия) – 233,37 балла.