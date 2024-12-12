Алёна Савченко объявила о второй беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алёна Савченко объявила о своей второй беременности. Соответствующее фото спортсменка выложила на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Савченко

«Наше второе чудо!» — подписала снимок Савченко.

В 2016 году Савченко вышла замуж за британского художника Лиама Кросса, который младше её на восемь лет. В сентябре 2019 года у них родилась дочь Амилия.

Напомним, Алёна Савченко – уроженка Украины. С 2005 года спортсменка является гражданкой Германии, которую она представляла на соревнованиях в паре с Робином Шолковы. На Олимпийских играх в Корее Савченко, выступая в паре с Бруно Массо, стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях спортивных пар.