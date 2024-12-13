Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Миронова и Устенко: Алиев — отличный капитан. Мотивирует на челленджи и достижения

Миронова и Устенко: Алиев — отличный капитан. Мотивирует на челленджи и достижения
Дмитрий Алиев.
Аудио-версия:
Комментарии

Российские танцоры на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко оценили чемпиона Европы Дмитрия Алиева в роли капитана команды «Манулы» в фигурной Лиге чемпионов. Они отметили, что Алиев отлично мотивирует весь коллектив.

— Какой Дмитрий Алиев капитан?

Устенко. Дима — отличный капитан, всех поддерживает, направляет. Мотивирует на челленджи и другие достижения.

Материалы по теме
Алиев — о возрасте: я самый старый. Сезон назад думал, конец не за горами

Миронова. Соглашусь со словами Евгения. Дима формулирует задачи, направляет, поддерживает, в общем, ключевые функции хорошего капитана у него есть, чему все очень рады.

— Как снимали презентацию команды и кто придумал идею?

Устенко. Все вопросы к Диме. Он всё инициировал. Презентацию нам помогал снимать наш Фёдор Санин, танцор из группы Елены Соколовой. Вот они с Димой и Дашей Киржаевой там всё обсуждали, снимали.

Материалы по теме
«Лига чемпионов создает крепкие связи внутри сборной». Мнение танцоров из Питера
Эксклюзив
«Лига чемпионов создает крепкие связи внутри сборной». Мнение танцоров из Питера
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android