Миронова и Устенко: Алиев — отличный капитан. Мотивирует на челленджи и достижения

Российские танцоры на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко оценили чемпиона Европы Дмитрия Алиева в роли капитана команды «Манулы» в фигурной Лиге чемпионов. Они отметили, что Алиев отлично мотивирует весь коллектив.

— Какой Дмитрий Алиев капитан?

Устенко. Дима — отличный капитан, всех поддерживает, направляет. Мотивирует на челленджи и другие достижения.

Миронова. Соглашусь со словами Евгения. Дима формулирует задачи, направляет, поддерживает, в общем, ключевые функции хорошего капитана у него есть, чему все очень рады.

— Как снимали презентацию команды и кто придумал идею?

Устенко. Все вопросы к Диме. Он всё инициировал. Презентацию нам помогал снимать наш Фёдор Санин, танцор из группы Елены Соколовой. Вот они с Димой и Дашей Киржаевой там всё обсуждали, снимали.