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Миронова и Устенко считают, что Лига чемпионов поднимает интерес к фигурному катанию

Миронова и Устенко считают, что Лига чемпионов поднимает интерес к фигурному катанию
Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
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Российские танцоры на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко оценили формат нового виртуального турнира в фигурном катании — Лиги чемпионов. Они отметили, что проект благотворно действует на атмосферу внутри национальной сборной.

— В чем плюсы таких соревнований, как Лига чемпионов, и нужны ли они сейчас сборной? Какое влияние оказывают на фигуристов?

Устенко. Определённо, такие соревнования поднимают интерес к фигурному катанию. Болельщики активно вовлекаются. У них есть возможность пообщаться со спортсменами, узнать их получше, раскрыть с новой стороны. Нас это вдохновляет.

Миронова. Каждый участник команды — личность. Благодаря прямому контакту со зрителем у нас есть возможность эту личность показать, что ценно.

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— Насколько интересен такой формат соревнований и чем?

Устенко. Интересный формат. На результаты команды можно не только повлиять спортивными достижениями, но и проявить себя с творческой стороны. Каждый из спортсменов раскрывается как личность, очень интересно за всеми наблюдать.

Миронова. Отличный проект, позволяющий раскрываться спортсменам с различных сторон, напрямую коммуницировать с болельщиками и, что немаловажно, создавать более крепкие дружеские связи внутри сборной. Это очень пригодится при выходе на международную арену.

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