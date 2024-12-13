Миронова и Устенко: Лига чемпионов снимает напряжение от подготовки к чемпионату России

Российские танцоры на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко признались, что участие в фигурной Лиге чемпионов помогает им снять напряжение накануне главного старта сезона — чемпионата России. Турнир пройдёт с 18 по 23 декабря в Омске.

— Не отвлекает ли Лига чемпионов от подготовки к чемпионату России?

Устенко. Нет, вообще нет. Наоборот, интересно записывать кружочки, отвечать на вопросы болельщиков, выполнять задания, что-то придумывать. Переключаешься после тренировок на другую волну.

Миронова. В этом согласна с Евгением, подготовка к чемпионату России — процесс напряжённый, а данный проект это напряжение снимает.