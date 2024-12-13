Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Миронова и Устенко: Лига чемпионов снимает напряжение от подготовки к чемпионату России

Миронова и Устенко: Лига чемпионов снимает напряжение от подготовки к чемпионату России
Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Комментарии

Российские танцоры на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко признались, что участие в фигурной Лиге чемпионов помогает им снять напряжение накануне главного старта сезона — чемпионата России. Турнир пройдёт с 18 по 23 декабря в Омске.

Материалы по теме
Слёзы звезды Плющенко от счастья или титул примы Тутберидзе? Интриги чемпионата России
Слёзы звезды Плющенко от счастья или титул примы Тутберидзе? Интриги чемпионата России

— Не отвлекает ли Лига чемпионов от подготовки к чемпионату России?

Устенко. Нет, вообще нет. Наоборот, интересно записывать кружочки, отвечать на вопросы болельщиков, выполнять задания, что-то придумывать. Переключаешься после тренировок на другую волну.

Миронова. В этом согласна с Евгением, подготовка к чемпионату России — процесс напряжённый, а данный проект это напряжение снимает.

Материалы по теме
«Лига чемпионов создает крепкие связи внутри сборной». Мнение танцоров из Питера
Эксклюзив
«Лига чемпионов создает крепкие связи внутри сборной». Мнение танцоров из Питера
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android