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Загитова, Щербакова и другие выступят на ледовых шоу в рамках проекта «Московские сезоны»

Загитова, Щербакова и другие выступят на ледовых шоу в рамках проекта «Московские сезоны»
Загитова
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С 14 декабря по 12 января на столичных катках пройдут ледовые шоу в рамках проекта «Путешествия в Рождество», который стал частью фестиваля «Зима в Москве». Профессиональные фигуристы под руководством известных режиссёров и спортсменов подготовили яркие постановки, способные заворожить и взрослых, и детей.

Этой зимой москвичей и гостей столицы ждёт насыщенная программа, в которую вошли более 170 ледовых спектаклей на основе любимых сказок: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Бременские музыканты», «Снежная королева», «Сказки Евгения Плющенко» и другие. Постановки пройдут на пяти площадках «Московских сезонов»: на площади Революции, улице Перерва, Тёплом стане, в Коптеве и на улице Сухонской.

Постановщиками шоу выступят олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, обладатель Кубка четырёх континентов Пётр Чернышов, олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

В шоу этого года примут участие звёзды мирового фигурного катания, включая олимпийских чемпионов Анну Щербакову, Алину Загитову, Викторию Синицыну и Никиту Кацалапова, Татьяну Волосожар и Максима Транькова.

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