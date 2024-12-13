Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ягудин заявил, что в ISU были готовы пустить россиян на международные старты

Ягудин заявил, что в ISU были готовы пустить россиян на международные старты
Ягудин
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин высказался о возобновлении участия российских фигуристов в международных стартах. По его мнению, чиновники ISU были готовы снять бан для сборной России, но из-за открытого голосования отказались от этой идеи.

«Настолько мы были близки к тому, чтобы вернуться. Когда было голосование ISU, его, к сожалению, сделали открытым. Но я знаю, много общаюсь: правда хотят, чтобы наши вернулись.

И это правда не слух, что и спонсоры покидают многие большие турниры. Голосование, когда уже мы практически были в шаге (от допуска. — Прим. «Чемпионата»), его сделали открытым. И показывать, что «Да, я за русских», — не прошло.

Было бы закрытым — скорее всего, мы бы уже вернулись. А его сделали открытым, и, к сожалению, там опять на шаг откатились назад», — сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».

Материалы по теме
Лакерник — о возвращении россиян на Олимпиаду: если допустят, то по одному спортсмену
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android