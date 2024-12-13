Ягудин заявил, что в ISU были готовы пустить россиян на международные старты

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин высказался о возобновлении участия российских фигуристов в международных стартах. По его мнению, чиновники ISU были готовы снять бан для сборной России, но из-за открытого голосования отказались от этой идеи.

«Настолько мы были близки к тому, чтобы вернуться. Когда было голосование ISU, его, к сожалению, сделали открытым. Но я знаю, много общаюсь: правда хотят, чтобы наши вернулись.

И это правда не слух, что и спонсоры покидают многие большие турниры. Голосование, когда уже мы практически были в шаге (от допуска. — Прим. «Чемпионата»), его сделали открытым. И показывать, что «Да, я за русских», — не прошло.

Было бы закрытым — скорее всего, мы бы уже вернулись. А его сделали открытым, и, к сожалению, там опять на шаг откатились назад», — сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».