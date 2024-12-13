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Туктамышева: я могла бы вернуться, но уверена, что на Олимпиаду не поехала бы

Туктамышева: я могла бы вернуться, но уверена, что на Олимпиаду не поехала бы
Туктамышева
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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заявила, что могла бы возобновить спортивную карьеру ради поездки на Олимпиаду. Фигуристка ни разу не принимала участия в Играх.

«Думаю, я бы могла вернуться. Но я уверена, что я бы не поехала. Мне кажется, что есть какая-то закономерность», — сказала чемпионка мира — 2015 в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».

Напомним, в СМИ появились новости о возможном допуске российских фигуристов на международные старты. По информации журналистов, ISU рассматривает вариант снятия бана со сборной России.

Ранее Алексей Ягудин рассказал, что Международный союз конькобежцев мог принять решение гораздо раньше, если бы голосование ISU не было открытым.

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