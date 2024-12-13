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«Петросян — явный лидер, надеюсь, Дикиджи возьмёт первенство». Бестемьянова — об ОИ-2026

«Петросян — явный лидер, надеюсь, Дикиджи возьмёт первенство». Бестемьянова — об ОИ-2026
Бестемьянова
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Олимпийская чемпионка — 1988 Наталья Бестемьянова назвала претендентов на поездку на Олимпиаду в Милане в случае допуска сборной России.

«В одиночном катании девочек Аделия Петросян — явный лидер сегодня. Мы должны посмотреть, как будет развиваться Софья Акатьева в течение года, войдёт ли она в форму. Также очень хороша Алина Горбачёва. Но Петросян — явный лидер. В мужском одиночном катании очень сильная конкуренция. Надеюсь, что Владислав Дикиджи возьмёт первенство.

Впереди чемпионат России, после которого можно делать какие-то выводы, кто сможет выступить на возможной Олимпиаде. Но на сегодняшний день я вижу, что в танцах на льду фавориты Александра Степанова и Иван Букин. Это явные лидеры и опытные фигуристы, которые знают, что такое выступление на международной арене. Все остальные пары абсолютно неопытны в выступлении на международной арене, и нельзя даже сравнивать. В спортивных парах — Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский», — приводит слова Бестемьяновой «РБК Спорт».

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