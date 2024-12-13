Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я блевать хотела от этого». Туктамышева — об изучении тройного акселя у Мишина

«Я блевать хотела от этого». Туктамышева — об изучении тройного акселя у Мишина
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала об изучении тройного акселя со своим тренером, Алексеем Николаевичем Мишиным.

— Как ты учила тройной аксель? Я знаю, что у Алексея Мишина есть даже специальные тренажёры, их несколько, есть какие-то специальные техники.
— А ты (обращение к Алексею Ягудину. – Прим. «Чемпионата») застал крутилку? Самое основное. Ну, встаёшь на такую платформу, блинчик, и он соединён как бы с пультом, и человек, который сидит на стуле рядом, он регулирует скорость, на которой ты будешь раскручиваться. И ты крутишься, ещё можно в жилете мишинском.

— Вот что такое жилет Мишина? Объясни.
— Жилет Мишина — это такой жилет, который издаёт звуки, когда ты в правильную группировку раскладываешь руки. Тут есть датчик здесь, датчик здесь. Можно чуть-чуть регулировать в соответствии с ростом и шириной твоего корпуса. И, собственно, если звука нет, значит, ты делаешь что-то неправильно. Я целый год, когда только переехала в Питер с этим жилетом, я вообще не прыгала, я ничего не учила. У меня была вот такая вот балалайка, и я вот на ногу ещё, когда я была…

— И что за балалайка ещё?
— Ну, нога у меня была настолько высоко, левая, что я пяткой себе по бедру стукала, у меня прям была ссадина постоянно, после каждой тренировки на бедре ссадина от того, что у меня нога вот здесь. И я целыми часами, собственно, на ноге, на руке, по кругу делала вот эти упражнения, и это самое основное вообще из чего, потому что группировка Мишина. Если посмотреть на Нейтана Чена, он тоже так группируется.

— Вопрос такой, а как это переучить? Я знаю, что многие говорят, что это выучить невозможно.
— Но я была маленькая в возрасте, мне было девять, и я год, год я делала только накрутки практически. Я блевать хотела от этих накруток, мне было очень тяжело, неинтересно, но я переучила, и сразу в тройные запрыгала, — сказала чемпионка мира — 2015 в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».

Материалы по теме
Туктамышева: я могла бы вернуться, но уверена, что на Олимпиаду не поехала бы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android