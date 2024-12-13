Траньков — об ОИ-2026: у Кондратюка есть преимущество — он участник и призёр Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков назвал претендентов на поездку на Олимпиаду в Милане в случае допуска сборной России.

«У мужчин сейчас очень высокая конкуренция. У Кондратюка есть преимущество, что он участник Олимпийских игр и призёр Олимпиады, чемпион Европы. Есть молодой Дикиджи, который делает классный контент. Есть ещё Угожаев, Женя Семененко с участием в Олимпиаде. У мужчин есть пять-шесть человек, которые могут отобраться на Олимпийские игры. Но, думаю, поедет тот, кто выиграет на чемпионате России. У кого-то опыт, у кого-то технические прыжки есть.

Сейчас бы смогли выступить на Олимпиаде и международных стартах те, у кого уже есть опыт Олимпийских игр, — это Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский. Девчонки у нас в последние годы очень сильные. Если брать лидера нынешнего сезона, то Аделия Петросян. Просто она не выступала на взрослых международных турнирах, поэтому сложно говорить. Если она будет кататься так же, как на российских стартах, то и на международных соревнованиях будет конкурентной», — приводит слова Транькова «РБК Спорт».