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Елизавета Туктамышева объяснила, почему ей нравится японская фигуристка Каори Сакамото

Елизавета Туктамышева объяснила, почему ей нравится японская фигуристка Каори Сакамото
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева объяснила, почему ей нравится трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото.

— В женской одиночке доминируют японки, и ты признавалась, что ты фанатка скольжения Каори Сакамото. В чём её уникальность для тебя?
— Как она катается. Она очень плавная, очень мощная, очень тихая, — сказала чемпионка мира — 2015 в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».

Напомним, ранее Сакамото заняла третье место на финале Гран-при ISU. Она упала с одного из прыжков в короткой программе. Золотую медаль выиграла американка Эмбер Гленн, исполнившая в обеих программах тройной аксель.

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