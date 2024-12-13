Елизавета Туктамышева объяснила, почему ей нравится японская фигуристка Каори Сакамото

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева объяснила, почему ей нравится трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото.

— В женской одиночке доминируют японки, и ты признавалась, что ты фанатка скольжения Каори Сакамото. В чём её уникальность для тебя?

— Как она катается. Она очень плавная, очень мощная, очень тихая, — сказала чемпионка мира — 2015 в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».

Напомним, ранее Сакамото заняла третье место на финале Гран-при ISU. Она упала с одного из прыжков в короткой программе. Золотую медаль выиграла американка Эмбер Гленн, исполнившая в обеих программах тройной аксель.