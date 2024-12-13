«Явно не заговор». Ягудин — об оценках Малинина в финале Гран-при ISU

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин высказался о выступлении чемпиона мира Ильи Малинина в финале Гран-при ISU.

— Смотрел ли ты произвольную Малинина?

— Смотрел кусочками некоторые его элементы. Сказать, что какой-то заговор… Ну, явно нет. Этот человек, мне кажется, не с этой планеты, потому что действительно какой-то уникум. Многие пытались так попробовать, прикоснуться, просто попробовать хотя бы скрутить. Это очень страшно, прыгать именно аксель, потому что он с хода вперёд, а мы же прыгаем, не закрывая глаза, то есть у тебя всё трансформируется туда, в мозг. Пробовали, это действительно очень страшно, но вот кто прыгает из наших — это Дикиджи. Судя по произвольной программе Ильи Малинина, тоже не всё чисто. Но у нас был такой же прецедент на одном из этапов Гран-при. Гуменнику поставили недокрут практически на всех прыжковых элементах, — сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».