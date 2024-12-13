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«Сестра их выкидывает». Туктамышева — о подаренных фанатами плюшевых игрушках

«Сестра их выкидывает». Туктамышева — о подаренных фанатами плюшевых игрушках
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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о подаренных фанатами плюшевых игрушках.

— Лиз, где ты хранишь мишек, которые в тебя бросают после выступления?
— Блин, мне давно не бросали уже. Ну, из Японии и Китая я всегда огромные мешки привозила и расставляла как-то по всей комнате. Потом я переехала, и, когда я несколько лет не жила в своей квартире с семьёй, сестра старые игрушки выкинула все. А самые красивые мишки у меня как-то на полочках там стоят, но в основном они либо в подушку превращаются на диване, либо сестра их просто выкидывает (смеётся), — сказала чемпионка мира — 2015 в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».

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