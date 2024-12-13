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Евгения Медведева ответила на вопрос, как бы выступили россияне на Гран-при ISU

Евгения Медведева ответила на вопрос, как бы выступили россияне на Гран-при ISU
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос о шансах на успех российских фигуристов в случае участия в международных стартах.

— А если бы там были наши, мы бы всех победили?
— Если мы говорим про мужскую одиночку, точно нет, абсолютно. Не принижая никаким образом достижения наших парней, но действительно, там ещё пилить и пилить до такой технической оценки.

У нас есть несколько гениальнейших произвольных программ у парней. Я фанатка программ Пети Гуменника — что короткой, что произвольной. Мне очень нравится произволка у Димы Алиева в этом году. Действительно хорошие постановки, ничего не скажешь, — сказала Медведева в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».

Ранее Евгения Медведева рассказала об особенностях катания трёхкратной чемпионки мира японки Каори Сакамото.

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