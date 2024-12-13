Елизавета Туктамышева заявила, что Аделия Петросян могла бы выиграть на Гран-при ISU

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева оценила шансы российских фигуристов в случае участия в международных стартах заявив, что Аделия Петросян могла бы одержать победу на Гран-при ISU.

«Я думаю, если бы Аделия приехала и откатала бы свой контент чисто, при нормальном судействе она бы должна была выигрывать, конечно. У неё есть и вращение, и прибавила она в презентации в этом году, у нее прекрасно произвольная», — сказала Туктамышева в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».

Ранее Евгения Медведева рассказала, как бы могли выступить россияне в одиночном мужском катании на международных стартах.