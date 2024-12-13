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Катарина Гербольдт выделила самый тяжёлый вид спорта

Катарина Гербольдт выделила самый тяжёлый вид спорта
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Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт назвала лёгкую атлетику самым тяжёлым видом спорта.

«Лёгкая атлетика — королева всех видов спорта. Без неё ни один другой вид спорта не может существовать. Мы все вынуждены обращаться к лёгкой атлетике. Её можно выделить и поставить на первое место как самый сложный.

Фигурное катание — самый сложный координационный вид спорта. Если у детей какие-то отклонения, их отправляют в фигурное катание. Потому что здесь должно быть развито абсолютно всё. А так, любой вид спорта очень трудный», — приводит слова Гербольдт Legalbet.

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