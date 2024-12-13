Щербакова и Трусова получат новые медали ЧЕ-2022 после дисквалификации Валиевой — источник

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Игнатова (Трусова) в связи с дисквалификацией Камилы Валиевой через несколько недель получат соответственно золотую и серебряную медали чемпионата Европы — 2022. Об этом сообщает «Спортс».

На чемпионате Европы 2022 года победу одержала Камила Валиева. Второй стала Щербакова, третьей – Трусова.

После перераспределения мест бронза также достанется бельгийке Луне Хендрикс.

Напомним, в январе 2024 года Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительного результата допинг-пробы с ЧР-2022 на триметазидин. Все результаты фигуристки с чемпионата России – 2022 аннулированы.