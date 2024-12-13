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Щербакова и Трусова получат новые медали ЧЕ-2022 после дисквалификации Валиевой — источник

Щербакова и Трусова получат новые медали ЧЕ-2022 после дисквалификации Валиевой — источник
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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Игнатова (Трусова) в связи с дисквалификацией Камилы Валиевой через несколько недель получат соответственно золотую и серебряную медали чемпионата Европы — 2022. Об этом сообщает «Спортс».

На чемпионате Европы 2022 года победу одержала Камила Валиева. Второй стала Щербакова, третьей – Трусова.
После перераспределения мест бронза также достанется бельгийке Луне Хендрикс.

Напомним, в январе 2024 года Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительного результата допинг-пробы с ЧР-2022 на триметазидин. Все результаты фигуристки с чемпионата России – 2022 аннулированы.

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