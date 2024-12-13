Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

МОК передаст России бронзовые медали за выступление в командном турнире на Олимпиаде-2022

МОК передаст России бронзовые медали за выступление в командном турнире на Олимпиаде-2022
Аудио-версия:
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) собирается передать российским фигуристам через ОКР бронзовые медали за командный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Об этом сообщает «Спортс».

Напомним, в январе 2024 года Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительного результата допинг-пробы с ЧР-2022 на триметазидин. Все результаты фигуристки с чемпионата России – 2022 аннулированы.

После дисквалификации Камилы Валиевой золото Олимпиады-2022 в командном турнире перешло от России фигуристам сборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк получат бронзовые награды через Олимпийский комитет России.

Материалы по теме
Щербакова и Трусова получат новые медали ЧЕ-2022 после дисквалификации Валиевой — источник
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android