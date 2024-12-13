Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

МОК передаст России бронзовые медали за выступление в командном турнире на Олимпиаде-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) собирается передать российским фигуристам через ОКР бронзовые медали за командный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Об этом сообщает «Спортс».

Напомним, в январе 2024 года Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительного результата допинг-пробы с ЧР-2022 на триметазидин. Все результаты фигуристки с чемпионата России – 2022 аннулированы.

После дисквалификации Камилы Валиевой золото Олимпиады-2022 в командном турнире перешло от России фигуристам сборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк получат бронзовые награды через Олимпийский комитет России.