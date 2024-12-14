Медведева: Никита Володин предлагал мне встать в пару, я оскорбилась. Был контекст

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что сейчас представляющий Германию Никита Володин, сменивший российское спортивное гражданство в 2022 году, предлагал ей встать в пару в 2020 году.

«Помню, как Никита Володин предлагал мне с ним в пару встать! У меня до сих пор в директе сообщение от него. Я ещё так оскорбилась: «В смысле? Ты серьёзно думаешь, что я пойду в пару сейчас, на пике своей карьеры?» Это было… По-моему, ковид начался, где-то там. Могу ошибаться. Это не звездняк. Просто когда одиночнику предлагают встать в пару, мы заведомо читаем контекст – типа у тебя в одиночном не очень получается, может, в пары попробуешь? У тебя карьера на спад идёт, что-то ты уже ничего не выигрываешь – давай в пары. Вот именно тот контекст был для меня, и я тогда оскорбилась. Сейчас я понимаю, что у Никиты в тот момент было просто отчаяние. Я бы Никите сейчас руку пожала вообще. Офигенно, это очень круто», — сказала Медведева в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».