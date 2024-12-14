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Видео: Анна Щербакова вышла на лёд с показательным номером впервые после операции

Видео: Анна Щербакова вышла на лёд с показательным номером впервые после операции
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Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова впервые вышла на лёд с показательным выступлением после операции. Соответствующее видео появилось на странице официального фан-аккаунта спортсменки.

Анна приняла участие в фестивале «Московские сезоны» и исполнила номер под песню Мадонны Frozen.

В сезоне-2024/2025 Анна Щербакова регулярно появляется на этапах Гран-при России в качестве комментатора и эксперта. В этом году фигуристка также является членом жюри телевизионного шоу «Ледниковый период». Изначально Щербакова должна была появиться в «Ледниковом периоде» в качестве участницы, но из-за нехватки времени на восстановление после операции отказалась от этой идеи.

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