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Туктамышева ответила, правильный ли выбор сделал Никита Володин, перейдя под флаг Германии

Туктамышева ответила, правильный ли выбор сделал Никита Володин, перейдя под флаг Германии
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева ответила, правильный ли выбор сделал бывший российский фигурист Никита Володин, в 2022 году перейдя под флаг Германии. После этого спортсмен в паре с Минервой Фабьенне Хазе выиграл два финала Гран-при ISU, а также медали чемпионата Европы и мира.

— Лиза, смотрела ли ты пары на финале Гран-при? Победили Минерва с Никитой Володиным. Он до 2022 года катался за Россию, и он тоже из Санкт-Петербурга. Что это получается? Он сделал правильный выбор?
— Кто знает. Выбора не бывает неправильного, скажем так.

— Что скажешь про их прокат? Смотрела ли ты?
— Да, я смотрела. Мне нравится эта пара, но пока нет такого, что я, затаив дыхание, смотрю на их прокаты. То есть им не хватает ещё матёрости, на мой взгляд, какой-то. Они хорошо делают свои технические элементы, но это не Таня с Максом, это не Савченко с Бруно Массо, — сказала Туктамышева в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».

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