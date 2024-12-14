Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла короткую программу на чемпионате Казахстана. За свой прокат от судей она получила 57,60 балла. Самоделкина исполнила 3Lz (касание рукой), 2A, 3F+2T.

Второй стала София Фарафонова с результатом 50,51, а тройку сильнейших замкнула Анна Левковец (49,02).

Фигурное катание. Чемпионат Казахстана. Короткая программа. Женщины:

Софья Самоделкина — 57,60 балла. София Фарафонова — 50,51. Анна Левковец — 49,02.

Напомним, в нынешнем сезоне Самоделкина, участвующая в юниорских стартах ISU, заняла лишь четвёртое место на этапе ЮГП в Анкаре (Турция). Во втором этапе она не участвовала, из-за чего не могла претендовать на путёвку в юниорский финал Гран-при.