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Софья Самоделкина выиграла короткую программу на чемпионате Казахстана

Софья Самоделкина выиграла короткую программу на чемпионате Казахстана
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла короткую программу на чемпионате Казахстана. За свой прокат от судей она получила 57,60 балла. Самоделкина исполнила 3Lz (касание рукой), 2A, 3F+2T.

Второй стала София Фарафонова с результатом 50,51, а тройку сильнейших замкнула Анна Левковец (49,02).

Фигурное катание. Чемпионат Казахстана. Короткая программа. Женщины:

  1. Софья Самоделкина — 57,60 балла.
  2. София Фарафонова — 50,51.
  3. Анна Левковец — 49,02.

Напомним, в нынешнем сезоне Самоделкина, участвующая в юниорских стартах ISU, заняла лишь четвёртое место на этапе ЮГП в Анкаре (Турция). Во втором этапе она не участвовала, из-за чего не могла претендовать на путёвку в юниорский финал Гран-при.

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