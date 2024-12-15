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Алина Загитова выложила забавные фото с подготовки к новогодней фотосессии

Алина Загитова выложила забавные фото с подготовки к новогодней фотосессии
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выложила забавные фото с подготовки к новогодней фотосессии. На одной из них спортсменка ест колбасу в перерыве между съёмками.

Фото: Личный архив Загитовой

Фото: Личный архив Загитовой

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем» — национальный чемпионат, чемпионат Европы, мира, финал Гран-при, Олимпийские игры).

В 2024 году Загитова презентовала собственное ледовое шоу под названием «Хранители времени». Впоследствии продюсер Яна Рудковская намекнула, что фигуристка допустила много заимствований из их шоу с Евгением Плющенко.

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