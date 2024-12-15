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Софья Самоделкина с отрывом в более 40 баллов выиграла чемпионат Казахстана

Софья Самоделкина с отрывом в более 40 баллов выиграла чемпионат Казахстана
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина стала победительницей чемпионата Казахстана. По сумме двух программ она получила от судей 175,70 балла.

Второй стала Зере Сарбалина с результатом 132,61. Тройку сильнейших замкнула София Фарафонова (127,95).

Фигурное катание. Чемпионат Казахстана. Женщины. Итоговое положение:

  1. Софья Самоделкина — 175,70 балла.
  2. Зере Сарбалина — 132,61.
  3. София Фарафонова — 127,95.

Напомним, в нынешнем сезоне Самоделкина, участвующая в юниорских стартах ISU, заняла лишь четвёртое место на этапе ЮГП в Анкаре (Турция). Во втором этапе она не участвовала, из-за чего не могла претендовать на путёвку в юниорский финал Гран-при.

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