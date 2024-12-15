Софья Самоделкина с отрывом в более 40 баллов выиграла чемпионат Казахстана

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина стала победительницей чемпионата Казахстана. По сумме двух программ она получила от судей 175,70 балла.

Второй стала Зере Сарбалина с результатом 132,61. Тройку сильнейших замкнула София Фарафонова (127,95).

Фигурное катание. Чемпионат Казахстана. Женщины. Итоговое положение:

Софья Самоделкина — 175,70 балла. Зере Сарбалина — 132,61. София Фарафонова — 127,95.

Напомним, в нынешнем сезоне Самоделкина, участвующая в юниорских стартах ISU, заняла лишь четвёртое место на этапе ЮГП в Анкаре (Турция). Во втором этапе она не участвовала, из-за чего не могла претендовать на путёвку в юниорский финал Гран-при.