Степанова и Букин лидируют среди российских фигуристов по набранным баллам в сезоне

Трёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин показали наивысшие баллы среди всех танцевальных дуэтов страны по ходу текущего сезона. Они получили 85,67 балла за ритм-танец, 128,23 за произвольный и 213,90 по сумме. Пара показала соответствующий результат на этапе российской серии Гран-при в Москве.

Баллы российских танцоров-лидеров в текущем сезоне.

Больше Степановой и Букина среди россиян в текущем сезоне не набирал никто. Александра и Иван — трёхкратные чемпионы России (2021, 2022, 2024), серебряные и бронзовые призёры чемпионата Европы, чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012).

Чемпионат России по фигурному катанию — 2025 пройдет в Омске с 19 по 22 декабря на «G-Drive Арене».