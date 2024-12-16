Чемпионат России по фигурному катанию — 2024/2025: где смотреть, расписание трансляций

С 19 по 22 декабря 2024 года в Омске пройдёт чемпионат России — 2025 по фигурному катанию. Прямые трансляции соревнований можно будет посмотреть на Первом канале и на сайте телеканала.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием трансляций (время московское):
19 декабря, четверг
10:00. Танцы на льду, ритм-танец (сайт)
13:00. Спортивные пары, короткая программа (сайт)
15:25. Мужчины, короткая программа (сайт)
20 декабря, пятница
10:15. Танцы на льду, произвольный танец (сайт)
13:35. Спортивные пары, произвольная программа (сайт)
15:25. Женщины, короткая программа (сайт, с 16:05 — Первый канал)
21 декабря, суббота
11:45. Женщины, короткая программа (сайт)
14:55. Мужчины, произвольная программа (Первый канал)
22 декабря, воскресенье
9:30. Церемония награждения (сайт)
10:30. Показательные выступления (сайт).