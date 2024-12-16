Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

На прыжковый чемпионат России не допустят фигуристов младше 16 лет

На прыжковый чемпионат России не допустят фигуристов младше 16 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) уведомила о важном изменении в регламенте чемпионата России по прыжкам. В 2025 году до участия в турнире не будут допускать фигуристов младше 16 лет.

Чемпионат России – 2025 по прыжкам пройдёт с 18 по 19 января в Санкт-Петербурге. Интересно, что действующими чемпионами данных соревнований являются Маргарита Базылюк и Арсений Федотов, которым ещё не исполнилось 16 лет, то есть защитить титул они не смогут.

Согласно свежему регламенту, 18 января (начало – в 14:00 мск) состоится личный турнир у одиночников и спортивных пар, во второй день — командные соревнования (начало – в 14:00).

Призовые на прыжковом турнире в 2025 году (личный турнир, за каждую дисциплину):

  • первое место — 1 млн рублей;
  • второе место — 500 тыс. рублей;
  • третье место — 250 тыс. рублей.

Отметим, что за победу в командном турнире коллектив получит 5 млн рублей, проигравшие — 3 млн.

С полным текстом регламента можно ознакомиться по ссылке.

Материалы по теме
Голодные игры в танцах на льду: опыт и сила Степановой и Букина или молодость и рок?
Голодные игры в танцах на льду: опыт и сила Степановой и Букина или молодость и рок?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android