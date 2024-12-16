На прыжковый чемпионат России не допустят фигуристов младше 16 лет

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) уведомила о важном изменении в регламенте чемпионата России по прыжкам. В 2025 году до участия в турнире не будут допускать фигуристов младше 16 лет.

Чемпионат России – 2025 по прыжкам пройдёт с 18 по 19 января в Санкт-Петербурге. Интересно, что действующими чемпионами данных соревнований являются Маргарита Базылюк и Арсений Федотов, которым ещё не исполнилось 16 лет, то есть защитить титул они не смогут.

Согласно свежему регламенту, 18 января (начало – в 14:00 мск) состоится личный турнир у одиночников и спортивных пар, во второй день — командные соревнования (начало – в 14:00).

Призовые на прыжковом турнире в 2025 году (личный турнир, за каждую дисциплину):

первое место — 1 млн рублей;

второе место — 500 тыс. рублей;

третье место — 250 тыс. рублей.

Отметим, что за победу в командном турнире коллектив получит 5 млн рублей, проигравшие — 3 млн.

С полным текстом регламента можно ознакомиться по ссылке.