Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стало известно, когда у фигуристов пройдёт квалификационный турнир на Олимпиаду-2026

Стало известно, когда у фигуристов пройдёт квалификационный турнир на Олимпиаду-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовала календарь основных международных соревнований на сезон-2025/2026.

В частности, обозначена дата квалификационного турнира на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Он пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

Расписание Гран-при ISU на сезон-2025/2026:

I этап. США, 17-19 октября;
II этап. Китай, 24-26 октября;
III этап. Канада, 31 октября-2 ноября;
IV этап. Япония, 7-9 ноября;
V этап. Франция, 14-16 ноября;
VI этап. Финляндия, 21-23 ноября;
Финал Гран-при ISU. Япония, 4-7 декабря.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой ISU с 2022 года. Однако ранее некоторые российские СМИ сообщали, что организация намерена вернуть россиян на международную арену к Олимпиаде в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Чьё возвращение в олимпийский сезон более реально — Валиевой, Туктамышевой или Трусовой?
Чьё возвращение в олимпийский сезон более реально — Валиевой, Туктамышевой или Трусовой?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android