Стало известно, когда у фигуристов пройдёт квалификационный турнир на Олимпиаду-2026

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовала календарь основных международных соревнований на сезон-2025/2026.

В частности, обозначена дата квалификационного турнира на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Он пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

Расписание Гран-при ISU на сезон-2025/2026:

I этап. США, 17-19 октября;

II этап. Китай, 24-26 октября;

III этап. Канада, 31 октября-2 ноября;

IV этап. Япония, 7-9 ноября;

V этап. Франция, 14-16 ноября;

VI этап. Финляндия, 21-23 ноября;

Финал Гран-при ISU. Япония, 4-7 декабря.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой ISU с 2022 года. Однако ранее некоторые российские СМИ сообщали, что организация намерена вернуть россиян на международную арену к Олимпиаде в нейтральном статусе.