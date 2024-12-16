Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

52-летняя Маргарита Дробязко родила дочь

52-летняя Маргарита Дробязко родила дочь
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2000 в танцах на льду 52-летняя литовская фигуристка Маргарита Дробязко впервые стала мамой, она родила девочку. Это произошло 6 декабря, сообщил её супруг Повилас Ванагас.

«Николина. Её зовут Николина! Имя необыкновенное, Маргарита придумала его в самом начале беременности. Но она не одна на всей земле, в Италии есть такое имя.

Как только Николина родилась, мне вынесли её в коридор. Я увидел её сразу после мамы, потому 10 минут наблюдал, как врачи проводят все процедуры: купают её, измеряют. Она лежала в специальном приборе под тёплой лампой. После ко мне вывезли супругу, мы поздравили друг друга. Это, конечно, нечто! Я через слёзы ничего не видел, не мог себя сдержать, когда смотрел на дочку. Для нас это большая радость, чудо, счастье, что она у нас появилась. Мы безумно радостные родители и каждый день вытираем слёзы счастья друг у друга», — приводит слова Ванагаса The Voice.

Материалы по теме
Знаменитую фигуристку собираются лишить гражданства из-за шоу Навки. Что происходит?
Знаменитую фигуристку собираются лишить гражданства из-за шоу Навки. Что происходит?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android