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Камила Валиева подала новую апелляцию по своему допинг-делу в Федеральный суд Швейцарии

Камила Валиева подала новую апелляцию по своему допинг-делу в Федеральный суд Швейцарии
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Российская фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил.

«Мы подтверждаем, что госпожа Валиева подала новую апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии», — приводит сообщение пресс-службы организации «РИА Новости Спорт».

Напомним, в январе 2024 года Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительного результата допинг-пробы с чемпионата России — 2022 на триметазидин. После её дисквалификации олимпийскими чемпионами в командном турнире стали фигуристы из сборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу.

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