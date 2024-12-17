Камила Валиева подала новую апелляцию по своему допинг-делу в Федеральный суд Швейцарии
Поделиться
Российская фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил.
«Мы подтверждаем, что госпожа Валиева подала новую апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии», — приводит сообщение пресс-службы организации «РИА Новости Спорт».
Напомним, в январе 2024 года Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительного результата допинг-пробы с чемпионата России — 2022 на триметазидин. После её дисквалификации олимпийскими чемпионами в командном турнире стали фигуристы из сборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу.
Комментарии
- 17 декабря 2024
-
12:04
- 16 декабря 2024
-
22:52
-
17:57
-
17:25
-
16:00
- 15 декабря 2024
-
19:01
-
18:51
-
16:43
- 14 декабря 2024
-
22:51
-
22:19
-
17:50
-
16:30
- 13 декабря 2024
-
23:06
-
22:54
-
18:01
-
17:44
-
17:38
-
17:38
-
16:50
-
16:13
-
15:00
-
14:30
-
13:23
-
13:19
-
13:10
-
12:53
-
12:50
-
12:30
-
12:25
-
12:00
- 12 декабря 2024
-
23:52
-
18:35
-
15:58
-
15:44
-
15:35