18-летний Максим Автушенко: я самый старый ученик Евгения Плющенко

18-летний российский фигурист Максим Автушенко рассказал о работе с Евгением Плющенко.

Я уже семь лет тренируюсь в «Ангелах Плющенко». То есть я самый старый ученик Евгения Плющенко. Я помню, что пришёл на мастер-класс в парк «Сказка» и оттуда фактически всё началось. Я решил, что хочу заниматься у этого тренера.

А потом я пришёл к нему на тренировку. Ещё даже академия тогда не была открыта. И вот тогда я начал сотрудничать с Евгением Викторовичем и понял, что это мой тренер, он классно мне всё объясняет, у меня получается с ним работать, у нас есть коннект. Соответственно, решил, что надо у него тренироваться, и уже вот семь лет он мой бессменный тренер. Я получаю только удовольствие от тренировок с ним — это всегда идёт мне на пользу», — приводит слова Автушенко Sport24.

Автушенко на прошлой неделе завоевал бронзовую медаль на Кубке Содружества в Минске. В сезоне-2023/2024 фигурист занимал вторые места в чемпионате города Москвы и соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания России.