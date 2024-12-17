Максим Автушенко: знакомые из разных стран ждут допуск российских спортсменов

18-летний российский фигурист Максим Автушенко рассказал о желании выступить на международных соревнованиях.

«Конечно, мне очень хочется съездить на международные соревнования ISU. У меня есть знакомые из разных стран, которые выступают на международных соревнованиях, и все они ждут допуск российских спортсменов, ведь всё-таки без наших фигуристов это вообще совсем другая вещь.

Могу привести даже пример. Из Словении у меня есть друг. Мы с ним часто контактируем. И он очень ждёт нашего возвращения. Мы лучшие, у нас лучшие прыжки, лучшая техника. Мы самые востребованные в этом мире. Мы двигаем фигурное катание вперёд», — приводит слова Автушенко Sport24.

Ранее появилась информация, что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует допустить российских фигуристов до Олимпиады-2026.