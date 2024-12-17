Александра Трусова опубликовала романтичные снимки с мужем Макаром Игнатовым

Серебряный призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) опубликовала в социальных сетях пост с трогательными фотографиями, на которых она запечатлена со своим супругом — фигуристом Макаром Игнатовым.

«Четыре месяца», — подписала снимки Игнатова, добавив эмодзи «сердце».

Фото доступны в телеграм-канале Александры Игнатовой.

Отметим, что 17 августа прошла свадьбы Трусовой и Игнатова, после которой Александра взяла фамилию мужа.

Об отношениях Трусовой с Игнатовым впервые стало известно в начале 2024 года. До этого момента она некоторое время встречалась с чемпионом Европы — 2022 Марком Кондратюком.