Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова опубликовала романтичные снимки с мужем Макаром Игнатовым

Александра Трусова опубликовала романтичные снимки с мужем Макаром Игнатовым
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) опубликовала в социальных сетях пост с трогательными фотографиями, на которых она запечатлена со своим супругом — фигуристом Макаром Игнатовым.

«Четыре месяца», — подписала снимки Игнатова, добавив эмодзи «сердце».

Фото доступны в телеграм-канале Александры Игнатовой.

Отметим, что 17 августа прошла свадьбы Трусовой и Игнатова, после которой Александра взяла фамилию мужа.

Об отношениях Трусовой с Игнатовым впервые стало известно в начале 2024 года. До этого момента она некоторое время встречалась с чемпионом Европы — 2022 Марком Кондратюком.

Материалы по теме
На ЧР в Омске выступит команда супергероев! Кто из фигуристов — Халк, кто — Человек-паук?
На ЧР в Омске выступит команда супергероев! Кто из фигуристов — Халк, кто — Человек-паук?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android