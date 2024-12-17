Мама Косторной призналась, что пыталась отговорить Алёну от перехода к Плющенко

Мать чемпионки Европы 2020 года в одиночном катании Алёны Косторной Татьяна рассказала, как отнеслась к переходу дочери в академию Евгения Плющенко из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Напомним, в межсезонье, после победы на ЧЕ, Косторная перешла от своего многолетнего наставника Этери Тутберидзе к начинавшему тренерскую деятельность на высоком уровне Евгению Плющенко. Однако в марте 2021 года после неудовлетворительных результатов Алёна решила вернуться в группу Тутберидзе.

«Я как могла пыталась её отговорить от перехода к Евгению Викторовичу. Ничего против Евгения Викторовича не имею, прекрасный человек, тренер, спортсмен, но для Алёны лучший тренер — Этери Георгиевна», — сказала Татьяна в фильме Winline «Параллельное вращение».