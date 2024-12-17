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«Не переживайте за меня». Щербакова показала неудачную попытку исполнить двойной аксель

«Не переживайте за меня». Щербакова показала неудачную попытку исполнить двойной аксель
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Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в социальных сетях видео, на котором пробует чисто исполнить двойной аксель.

«Стабильность — признак мастерства! Могу, умею, практикую…» — подписала Щербакова видео, на котором запечатлены неудачные попытки как на полу, так и на катке.

«Ну и чуть улучшенная версия. P. S. Не переживайте так за меня», — высказалась об удачном исполнении Анна.

Напомним, в марте 2024 года Щербакова перенесла операцию на голеностопе. Анна не спешила и постепенно возвращалась к тренировкам.

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