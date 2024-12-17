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«Выбесил меня». Алёна Косторная обрушилась с критикой на Куницу на одной из тренировок

«Выбесил меня». Алёна Косторная обрушилась с критикой на Куницу на одной из тренировок
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная и её нынешний партнёр в парном катании и супруг Георгий Куница позволили общественности погрузиться в их рабочий процесс на льду. В частности, в объективы камер попала жёсткая критика Косторной в адрес Куницы.

Косторная: (тренеру) Опять он добавил перетяжку, и у меня уже вот такая складка — мне неудобно. Он идёт не в темп, не набирает скорость. Я делаю беговые и просто втыкаюсь… Делаю быстрее, не жду его. Но я иду, и опять — вот такой провал. И из провала вверх, это невозможно. Он меня не слушает, он жопой поворачивается, и всё…
Косторная: (Кунице) Выбесил меня, я два года терпела. Не могу больше общаться с этим человеком. Он не устраивает меня на льду как спортсмен.
Куница: В такие моменты стараюсь просто вообще не слушать, что происходит, что она может говорить. Стараюсь быть спокойнее, потому что, если ещё я что-то начинаю говорить, обычно просто происходит такое…
Косторная: Поначалу действительно все проходят торг, депрессию, принятие и так далее. Но пока до стадии принятия мы не дошли. Стадия разочарования происходит. Я знаю, что мои слова иногда его обижают. Но он, в свою очередь, знает, что я говорю их не потому, что хочу его обидеть. А потому, что действительно хочу лучшего. Но мы стараемся всё-таки… Дом — это дом, лёд — это лёд. Дома льда нет, — сказала Косторная в фильме Winline «Параллельное вращение».

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